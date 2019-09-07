"Союз МС-14" с робокосмонавтом "Фёдором" на борту начал спуск с орбиты

Поисковая авиационная группа уже вылетела к месту предполагаемой посадки космического аппарата.

Российский пилотируемый космический корабль "Союз МС-14" с первым отечественным роботизированным космонавтом "Фёдором" на борту начал спуск с околоземной орбиты. Трансляция переговоров Центра управления полётами (ЦУП) и космонавтов ведётся на сайте NASA.

— Есть включение двигателя, — отчитался находящийся на МКС космонавт Алексей Овчинин перед Центром управления полётами.

Теперь со включёнными на торможение двигателями "Фёдор" будет постепенно снижаться к земной поверхности. Ожидается, что 7 сентября в 00:34 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан) должна состояться посадка спускаемого аппарата.

На земле уже началась подготовка к этому моменту, на место предполагаемой посадки из аэропорта Жезказгана уже вылетела авиационная группа, которая будет задействована в поисково-спасательной операции.