В МВД предложили не допускать до экзамена в ГАИ тех, кто водил авто пьяным

Такие изменения будут касаться и тех, кто отказался от медицинского освидетельствования.

В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки в закон, согласно которым предлагается не допускать к экзамену в ГАИ тех, кто ранее был за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, согласно релизу на сайте министерства.

Кроме того, запрет распространяется и на тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В министерстве предлагают устанавливать такой запрет на срок, в течение которого нарушители считаются подвергнутыми административному наказанию, — до истечения одного года.

Отмечается, что такие поправки подготовили в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения".

Ранее в Министерстве внутренних дел России предложили внести поправки, согласно которым права на управление тяжёлым мотоциклом можно получить только в 20 лет.