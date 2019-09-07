СМИ: Россиянка могла погибнуть при пожаре на судне в Калифорнии

Во время пожара на туристическом судне для дайверов у берегов Калифорнии, предположительно, погибла уроженка России Юлия Крашенная. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что имя девушки было указано в списке погибших. Она работала менеджером в компании SpiralLinks, подтвердившей ряду СМИ, что Крашенная является их сотрудницей.

Напомним, в понедельник, 2 сентября, у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии загорелась и затонула яхта Conception, на которой в тот момент находились 39 человек. Пятерым членам экипажа удалось спастись, ещё один, а также все пассажиры, которые в тот момент, предположительно, спали, погибли.