Робот "Фёдор" успешно вернулся с МКС на землю

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Фото © Мамонтов Сергей / ТАСС

Первый российский антропоморфный робот-космонавт "Фёдор" на борту спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-14" совершил посадку в степи Казахстана в 147 км юго-восточнее города Жезказгана. Об этом сообщает ТАСС.

Есть посадка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время снижения к земле также было проведено испытание новой системы управления спуском на базе цифрового прибора БИУС, в котором используются оптоволоконные гироскопы, а не аналоговая система на базе свободного гироскопа, как на кораблях "Союз МС".

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