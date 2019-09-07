Захарова заявила, что USADA замяло скандал вокруг своего спортсмена

За последний год американец пропустил три допинг-теста, из-за чего он мог быть отстранён на длительный срок за нарушение антидопинговых правил.

Сняв обвинения с американского бегуна Кристиана Коулмана, Антидопинговое агентство США (USADA) вновь замяло скандал вокруг спортсмена своей страны, написала на своей странице в "Ф ейсбуке" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Вот так в очередной раз Американское антидопинговое агентство на глазах у всего мира замяло скандал вокруг своего спортсмена, — написала дипломат.

Захарова напомнила, что местные спортивные комментаторы выступили единым фронтом в поддержку спортсмена ещё до решения USADA.

— По их мнению, недопуск американца к международным соревнованиям "не отвечал бы интересам организаторов чемпионата мира и Олимпийских игр, поскольку он является одним из самых узнаваемых бегунов планеты и имеет контракты с известными компаниями-спонсорами", — написала дипломат.

За последний год Коулман пропустил три допинг-теста, из-за чего мог быть отстранён на длительный срок за нарушение антидопинговых правил. Это в свою очередь ставило под угрозу его выступления на чемпионате мира в этом году, а также на Олимпийских играх — в следующем. Спортсмену грозила дисквалификация на срок от двух лет.

Как стало известно ранее, Коулману удалось доказать, что один из пропущенных допинг-тестов был 1 апреля 2018 года, а не 6 июня, когда он был зарегистрирован. В последний раз допинг-тест атлет пропустил 26 апреля 2019 года. Следовательно, три пропуска спортсмена пришлись на промежуток в 14 месяцев, а не 12. В связи с этим с Коулмана сняли обвинения, а также отменили решение о временной дисквалификации.