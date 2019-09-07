Пользователи сообщили о сбое в работе "Википедии"

Интернет-пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия". Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Downdetector.

Чаще остальных о проблемах в работе портала сообщали пользователи из Великобритании, Греции, Германии, Италии, Испании, Польши, Румынии, Сербии, Украины, Франции, а также России.

Отмечается, что наибольшее количество жалоб на стабильность работы энциклопедии направили жители Лондона и Москвы. Чаще всего у пользователей возникают сложности с работой сайта (95%) и авторизацией (5%).