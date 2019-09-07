Глава офиса Зеленского не стал комментировать обмен заключёнными с Россией

Политик пообещал, что команда президента будет доказывать, что граждане Украины — наивысшая ценность для государства.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан отказался давать комментарий по поводу возможности освобождения лиц, переговоры по которым идут между Киевом и Москвой.

— Не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить, — сказал Богдан на шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Однако он пообещал, что команда Зеленского будет доказывать, что граждане Украины являются наивысшей ценностью для государства.