Глава офиса Зеленского не стал комментировать обмен заключёнными с Россией

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Андрей Богдан. Фото © Zuma/TASS

Политик пообещал, что команда президента будет доказывать, что граждане Украины — наивысшая ценность для государства.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан отказался давать комментарий по поводу возможности освобождения лиц, переговоры по которым идут между Киевом и Москвой.

— Не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить, сказал Богдан на шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Однако он пообещал, что команда Зеленского будет доказывать, что граждане Украины являются наивысшей ценностью для государства.

В конце лета Россия и Украина начали вести переговоры по вопросу одновременного освобождения осуждённых и задержанных лиц. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос решится в ближайшее время.

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