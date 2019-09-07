Отец с сыном спасались от акулы на крыше дома, но ураган унёс мальчика в воду

Мужчина со сломанной ногой прыгнул в волны, чтобы отыскать ребёнка, однако вода была слишком мутной.

38-летний Адриан Фаррингтон из города Мёрфи на одном из Багамских островов — Абако — рассказал о том, как ураган "Дориан" вырвал у него пятилетнего сына Адриана практически из рук, когда они спасались от акул на крыше дома. Об этом пишет Daily Mail.

По словам мужчины, заметив в поднявшейся воде акулу, он принял решение посадить ребёнка на крышу. Однако, когда он сам собирался подняться к нему, ветер подхватил мальчика и скинул вниз, в воду.

Я до сих пор помню, как он тянулся ко мне и звал: "Папочка!" Адриан Фаррингтон

Фаррингтон, который, ко всему прочему, сломал ногу, спасаясь от урагана, всё же поднялся на крышу и подобрался к месту, где в последний раз видел сына. Затем он нырнул в мутную воду, чтобы попробовать отыскать мальчика, но его не было видно.

Я ничего не нахожу. Я возвращаюсь. Я задерживаю дыхание и снова возвращаюсь. ... В это время люди несли мою жену в безопасное место и звали меня, но я не хотел уходить, потому что не хотел оставлять сына Адриан Фаррингтон

После того как попытки спасти Адриана Фаррингтона — младшего обернулись неудачей, отцу пришлось покинуть место трагедии. Он добрался до местной церкви и увидел, что ураган разрушил её, убив 12 человек, искавших укрытия внутри. Была ли среди них супруга безутешного отца, не сообщается.

Мальчик до сих пор не найден, и у спасателей почти нет надежды обнаружить его живым.

Напомним, ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова 1 сентября. По последним данным, число его жертв достигло 30 человек, первой жертвой был ребёнок.