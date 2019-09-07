Найдены ещё двое погибших при обрушении бывшего детского лагеря в Подмосковье

Спасатели нашли тела ещё двух рабочих, погибших при обрушении неэксплуатируемого пятиэтажного здания под Сергиевым Посадом, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

— В ходе разбора завалов обнаружены двое погибших. До этого спасатели нашли тело одного человека, — рассказали представители МЧС.

Напомним, 5 сентября в подмосковном Сергиевом Посаде обрушилось пятиэтажное здание бывшего детского лагеря "Солнышко". Под завалами оказались трое рабочих, все они погибли.