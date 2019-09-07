В Пентагоне сообщили о гибели военного США в Афганистане

34-летний сержант первого класса Элис Баррето Ортис участвовал в операции "Страж свободы" в Кабуле.

В столице Афганистана погиб американский военнослужащий при срабатывании самодельного взрывного устройства, сообщили в Министерстве обороны США.

Как сообщили в ведомстве, 34-летний сержант первого класса Элис Баррето Ортис участвовал в операции "Страж свободы". В результате взрыва самодельного устройства, которое сработало рядом с его машиной, военный погиб в Кабуле 5 сентября.

Ранее Лайф сообщал о другом взрыве в Кабуле, в результате которого погибло 16 человек, ещё 119 пострадали.