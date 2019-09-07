Теннисист Медведев впервые вышел в финал турнира серии Большого шлема

В финале россиянин встретится с победителем сражения между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Маттео Берреттини.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл спортсмена из Болгарии Григора Димитрова в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Игры проходят в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра.

23-летний Медведев обошёл 28-летнего болгарина со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Теннисисты встретились друг с другом в третий раз, теперь у россиянина две победы, у Димитрова — одна. В финале Медведев, имеющий пятый номер посева, встретится с победителем сражения между испанцем Рафаэлем Надалем (2) и итальянцем Маттео Берреттини (24).

Россиянин находится на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема. В обновлённом рейтинге ATP, который опубликуют по итогам US Open, он поднимется на четвёртую строчку.

Медведев стал первым россиянином с 2005 года, который смог выйти в финал турнира Большого шлема (тогда до решающей встречи Открытого чемпионата Австралии дошёл Марат Сафин). Также он стал самым молодым финалистом Открытого чемпионата США с 2010 года, когда до финала добрался серб Новак Джокович. Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который будет проходить в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Димитров впервые играл в полуфинале US Open. На турнирах серии Большого шлема он добирался до аналогичных стадий на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году и на Уимблдоне в 2014-м. В рейтинге ATP болгарин занимает 78-е место.