Американский профессор о США: Увядающая, недружественная сверхдержава

По его мнению, в таких условиях может впервые появиться настоящая европейская армия.

После того как Дональд Трамп пришёл к власти, США отказываются от своих имперских амбиций и перестают быть надёжным партнёром для других членов НАТО. Об этом пишет американский профессор Азим Ибрагим в статье в журнале Foreign Policy.

По его словам, придя к власти, Трамп начал воплощать своё видение нового мира и в таких условиях Вашингтон больше не хочет быть "мировым жандармом". При этом НАТО является бесполезным союзом, а политическая нестабильность используется как инструмент для получения контрибуций и торговых уступок партнёров, отмечает профессор.

— Поэтому лидеры ЕС уже думают о том, как справиться со сценарием, при котором им приходится иметь дело с возрождающейся империей на Востоке и увядающей, к тому же более не дружественной, сверхдержавой на Западе, — пишет профессор.

Ибрагим также отметил, что в данных условиях может впервые появиться настоящая европейская армия.

Кроме того, как считает профессор, американская администрация больше не желает платить за свою империю.

Трамп, по мнению Ибрагима, "предоставил Европе политическую независимость". При этом лидеры ведущих стран Европы, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, осознают новую реальность "с быстротой, которая должна встревожить политиков в Вашингтоне", заключает профессор.