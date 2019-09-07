СМИ: США не будут покупать гиперзвуковые ракеты у России

С высокой долей вероятности, Вашингтон не станет принимать предложение Москвы о покупке новейших образцов российского вооружения, в том числе гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США.

— У Соединённых Штатов не много причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России. США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии, — говорится в сообщении.

Ранее на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе последней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в японской Осаке предлагал ему приобрести последние образцы российского вооружения, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы, для сохранения стратегического военного баланса в мире.

Напомним, в декабре 2018 года Лайф показывал видеозапись испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард". В феврале Владимир Путин объявил о запуске его в серию, а также об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".

В феврале Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".