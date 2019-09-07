Врачи назвали единственно эффективный метод борьбы с ожирением

По мнению медиков, эта проблема превратилась в пандемию, которая в той или иной степени распространилась на весь мир.

На сегодня единственное лечение болезненного ожирения, которое показывает высокую эффективность в борьбе с ним, — хирургическое вмешательство. Об этом заявил один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс, слова которого приводит РИА "Новости".

— Мы должны признать, что нет единой причины, которую можно лечить при помощи чудодейственной таблетки. И не будет ещё долго. Тенденция такова, что страны Европы, в том числе Испания, инвестируют в то, чтобы предотвратить данную проблему. Но эти усилия на сегодняшний день не приводят к заметным результатам. Мы знаем теорию: есть меньше, сжигать больше калорий, увеличивать физическую нагрузку, но на практике это не получается. Было бы слишком оптимистично считать, что это поменяется в ближайшие годы. Возможно, через какое-то время удастся найти эффективный способ, но на сегодняшний день единственное лечение, которое показывает высокую эффективность в борьбе с ожирением, — хирургическое вмешательство, — сказал медик агентству в рамках Всемирного конгресса Международной федерации хирургии ожирения и метаболических нарушений (IFSO).

Как отметил врач, ожирение превратилось в пандемию, которая в той или иной степени распространилась на весь мир.

— Морбидное (болезненное) ожирение очень опасно для здоровья, так как может затронуть любой орган, ведёт к высокому давлению, к повышенному содержанию сахара в крови, увеличивает риск инфаркта, может приводить к некоторым видам рака. Продолжительность жизни этих людей ниже, как и качество жизни, — указал Пужоль Рафолс.

Он подчеркнул, что нельзя отрицать факт генетической предрасположенности: так, например, у азиатов вес в среднем ниже, нежели у европейцев.

При этом, как отметил специалист, задача человека, который набрал лишние кило, — не только от них избавиться, но и удержаться в новом весе. При этом существует опасность быстрого возвращения скинутых килограммов.

— Нет ни одной диеты, которая показала бы эффективность в борьбе с ожирением до конца жизни, ни одного лекарства. Единственный способ — менять образ жизни, что крайне сложно. У большинства не выходит это сделать, — пояснил эксперт.

Врач также подчеркнул, что если человек не может справиться с проблемой лишнего веса сам, ему необходимо обратиться к специалисту, чтобы тот принял решение о необходимости операции или порекомендовал подходящую диету.

По информации Всемирной организации здравоохранения, с 1975 по 2016 год число людей, которые страдают ожирением, в мире увеличилось более чем втрое. 39% взрослых старше 18 лет имеют избыточный вес, из них 13% страдают ожирением. В России лишний вес есть у более чем половины жителей — 57,1% (2016 год), у 23,1% из них ожирение.