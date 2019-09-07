СМИ сообщили о переносе запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру

Запланированный на октябрь-ноябрь запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесён на более поздний срок из-за неготовности европейских заказчиков полёта. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Пуск ракеты "Союз-СТ" отложен на декабрь из-за неготовности зарубежных космических аппаратов, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало Европейское космическое агентство, в ходе запуска, который планировался в октябре-ноябре, российская ракета выведет на орбиту европейский космический телескоп CHEOPS, итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, а также французские малый научный спутник EyeSat и наноспутник ANGELS.

Отмечается, что в текущем году с площадки в Куру было совершено два пуска ракет "Союз-СТ". Всего же с октября 2011 года здесь состоялось 22 успешных пуска российских ракет.