Учёные рассказали о пользе коры ольхи

Экстракты этого дерева имеют наиболее высокий уровень полифенолов и антирадикальную активность в сравнении с экстрактами коры дуба и сосны.

Исследователи Института живых систем Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде выяснили, что кора ольхи может стать прекрасным источником антиоксидантов в борьбе со старением и болезнями, сообщает пресс-служба вуза.

По словам кандидата биологических наук, доцента БФУ имени Канта Любови Скрыпник, в последнее время разработка инновационных производных процессов становится крайне важной. В таких процессах будут применять не только биоресурсы, но и отходы, побочные продукты таких производств.

Во время исследования учёные изучали потенциал коры трёх видов деревьев: дуба, сосны и ольхи. В результате выяснилось, что экстракты коры ольхи имели наиболее высокий уровень полифенолов и антирадикальную активность в сравнении с экстрактами коры дуба и сосны.

Среди полифенолов коры ольхи преобладают такие соединения, как флавоноиды, танины, проантоцианидины, способные снижать риски возникновения диабета, а также препятствовать развитию метаболического синдрома. В ходе предыдущего исследования было установлено, что вещества такой группы также проявляют противовоспалительную и антибактериальную активность и могут применяться в том числе и для лечения кандидоза.

В вузе отметили, что полученные данные позволяют рассматривать кору ольхи как ценное сырьё для извлечения биоактивных компонентов в химической, пищевой и фармацевтической промышленности.

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