Берлину наносится огромный вред от ограничительных мер Москвы, в особенности в секторе сельского хозяйства.

Введённые санкции против России Евросоюзом не оказывают должного воздействия на Москву, в то время как ответные ограничения РФ наносят огромный вред ФРГ, заявил немецкий политик Майк Моринг в интервью изданию RP Online.

— На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, — сказал политик.

По его словам, наибольший ущерб отмечается в секторе сельского хозяйства.

Моринг считает, что необходимо поддерживать диалог с Россией. Кроме того, жители Восточной Германии ожидают нормализации отношений двух стран, добавил политик.

Ранее премьер-министры четырёх земель Восточной Германии призвали Европу и США к диалогу с РФ, а также заявили о необходимости вернуться к формату "Большой восьмёрки" с участием России.