В Германии рассказали о последствиях от ответных санкций России

Введённые санкции против России Евросоюзом не оказывают должного воздействия на Москву, в то время как ответные ограничения РФ наносят огромный вред ФРГ, заявил немецкий политик Майк Моринг в интервью изданию RP Online.
— На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, — сказал политик.
По его словам, наибольший ущерб отмечается в секторе сельского хозяйства.
Моринг считает, что необходимо поддерживать диалог с Россией. Кроме того, жители Восточной Германии ожидают нормализации отношений двух стран, добавил политик.
Ранее премьер-министры четырёх земель Восточной Германии призвали Европу и США к диалогу с РФ, а также заявили о необходимости вернуться к формату "Большой восьмёрки" с участием России.
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