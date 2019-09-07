МВД предложило пустить за руль несовершеннолетних

Новые поправки в Федеральный закон касаются лишь транспортных средств категории "B".

В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки в закон, согласно которому лица, не достигшие 18 лет, могут водить автомобиль в случае успешной сдачи экзамена в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещённого на сайте ведомства.

Однако новые поправки касаются лишь транспортных средств категории "B", условия предлагают установить кабмину.

Новые поправки предназначаются для Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

Ранее в Министерстве внутренних дел России предложили не допускать до экзамена в ГАИ тех, кто водил автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.