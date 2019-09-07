СМИ: Китай предложил США купить небольшое количество американской агропродукции

Условием для этого может стать ослабление ограничений экспорта для китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.

Китайские власти в ходе телефонных переговоров с американскими торговыми представителями на этой неделе предложили закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации газеты, условием для закупки может стать ослабление ограничений экспорта для китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, а также отсрочка повышения с 25% до 30% пошлин на китайские товары стоимостью 250 миллиардов долларов, запланированного на 1 октября.

Согласно данным источников, в зависимости от успеха переговоров, американский лидер Дональд Трамп также может отложить введение дополнительных пошлин с 15 декабря.