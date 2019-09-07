СМИ: При испытании Boeing 777X появились технические проблемы

При этом о том, в чём именно заключается неполадка, в авиастроительной корпорации не сообщили.

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами в ходе испытаний нового лайнера Boeing 777X, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

По информации агентства, испытания, на которых присутствовали инспекторы Федерального авиационного управления США, прервали после обнаружения неполадки.

Представитель корпорации отказался отвечать агентству на вопрос о том, будут ли перенесены запланированные на 2020 год первые испытания после обнаружения неисправности.

— Инцидент изучается, команда работает над тем, чтобы определить причины проблемы, — отметил он.

Однако то, в чём именно заключается неполадка, представитель Boeing не уточнил.

Лайнер Boeing 777X является самым длинным пассажирским самолётом в мире. Его презентовали в марте 2019 года. Новая модель также станет крупнейшим в мире пассажирским судном с двумя двигателями.