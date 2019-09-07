Императрице Японии проведут операцию по удалению рака груди

Почётная императрица Японии Митико, мать действующего императора Нарухито, поступила в больницу, где ей проведут операцию по удалению рака груди. Об этом сообщает газета "Асахи".
В субботу императрица сдаст необходимые анализы, а саму операцию проведут в воскресенье, 8 сентября. Предполагается, что она продлится четыре часа.
Напомним, в июле во время плановой диспансеризации у императрицы Митико был обнаружен рак на самой ранней, первой стадии развития. Операцию проведут в госпитале при Токийском университете.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram