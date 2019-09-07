Ураган "Дориан" убил уже 43 жителя Багамских Островов

Число жертв может увеличиться, поскольку многие люди числятся пропавшими без вести.

Число погибших в результате удара мощного урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 43. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис премьера островного государства Хьюберта Минниса.

Ожидается, что число жертв может увеличиться, поскольку многие жители числятся пропавшими без вести.

Президент США Дональд Трамп в своём твиттере предложил предоставлять убежище на круизных лайнерах тем жителям Багам, чьи дома уничтожены ураганом.

— Береговую охрану США, Федеральное агентство по урегулированию ЧС и других, а также страны, которые оказывают помощь, попросили доставить людей из пострадавших районов Багамских островов в другие районы Багам, которые не пострадали и в хорошем состоянии. Все компании, которые владеют круизными лайнерами и готовы предоставить их в качестве стационарного жилья и не только, я уверен, будут оценены, — заявил он.

По данным NBC, около 70 тысяч человек нуждаются в помощи на островах Абако и Большой Багама из-за удара стихии. Ураганом повреждено или разрушено около 13 тысяч строений. Затоплены крупные территории.

Напомним, "Дориан" обрушился на Багамские острова 1 сентября. По последним данным, количество его жертв достигло 30 человек, первой жертвой был ребёнок.