Подводная обсерватория таинственно исчезла со дна Балтийского моря

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Отправленные к станции дайверы обнаружили вместо неё остатки порванного кабеля для передачи данных.

Немецкая подводная обсерватория, которая использовалась для сбора научных данных, пропала со дна Балтийского моря. Об этом говорится на сайте Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Станцию установили в декабре 2016 года у побережья Германии в запретной для судоходства зоне, её стоимость составила около 300 тыс. евро (почти 22 млн рублей).

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией была утрачена связь. Отправленные к станции дайверы обнаружили вместо неё остатки порванного кабеля для передачи данных.

Специалисты исключили версию, что обсерваторию могло унести течением, а также версию с морскими животными, поскольку два блока станции весили 520 и 220 кг. Расследованием занялась местная полиция.

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