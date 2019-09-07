Началось. ИИ ограбил руководителя компании на $240 тысяч

Распознать неладное мужчина смог лишь когда мошенники позвонили второй раз с просьбой перевести ещё денег.

Первое в мире официальное ограбление человека искусственным интеллектом произошло в британской энергетической компании (название скрыто), руководителя которой смогла обвести вокруг пальца программа, имитирующая человеческий голос. Об этом сообщает газета Washington Post.

Как рассказал журналистам страховщик Рюдигер Кирш из Euler Hermes, посвящённый в суть дела, мошенники позвонили главе британского офиса и с помощью программы, подделывающей голоса людей, попросили его в течение часа перевести деньги на счета "венгерских поставщиков" в размере $243 тыс.

И руководитель британского филиала, хотя и отметил "странность" поступившей просьбы, всё равно ни на минутку не усомнился, что общается со своим немецким коллегой, поскольку голос в трубке идеально повторял немецкий акцент и характерные интонации человека, которому подражал. И запрашиваемая сумма была переведена.

Как отметил Кирш, мошенники, возможно, смогли бы "заработать" ещё какое-то количество денег на попавшемся британце, однако после транзакции они снова ему позвонили с целью перевести дополнительные средства.

Во время второй попытки на телефоне руководителя определился звонок с австрийского номера, и на этот раз топ-менеджер усомнился в происходящем и сам позвонил в германский офис. Правда, к тому моменту уже переведённые средства поступили на счета мошенников в мексиканских банках, а затем утекли в неизвестном направлении. Ни их, ни самих преступников пока не поймали.