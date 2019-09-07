В Австралии разбился частный вертолёт

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Фото © Marine Rescue NSW

Причиной крушения винтокрылой машины могли стать плохие погодные условия и низкая видимость.

Частный вертолёт потерпел крушение в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Находившиеся на борту четверо мужчин и женщина считаются погибшими. Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны штата.

— Обломки пропавшего вертолёта обнаружены к северу от Ньюкасла, — рассказали спасатели в "Твиттере".

Поиски пассажиров и пилота продолжаются, однако надежды на то, что они остались живы, мало. Спасатели заявили, что причиной крушения вертолёта "Ирокез" могли стать плохие погодные условия и низкая видимость.

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