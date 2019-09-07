В Австралии разбился частный вертолёт

Частный вертолёт потерпел крушение в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Находившиеся на борту четверо мужчин и женщина считаются погибшими. Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны штата.
Debris spotted during the search for a missing helicopter north of Newcastle. @MarineRescueNSW volunteers were searching south of Fisherman’s Bay in deteriorating conditions. pic.twitter.com/bknBSw0A1H— Marine Rescue NSW (@MarineRescueNSW) September 6, 2019
— Обломки пропавшего вертолёта обнаружены к северу от Ньюкасла, — рассказали спасатели в "Твиттере".
Поиски пассажиров и пилота продолжаются, однако надежды на то, что они остались живы, мало. Спасатели заявили, что причиной крушения вертолёта "Ирокез" могли стать плохие погодные условия и низкая видимость.
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