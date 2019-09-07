Турист из России утонул во Вьетнаме

Погибшего опознала его жена Елена, которая находилась в гостинице в момент гибели супруга.

Турист из России погиб на курорте Муйне в южной вьетнамской провинции Биньтхуан. По данным местного портала VnExpress, 46-летний мужчина отправился купаться, несмотря на действовавший запрет из-за неблагоприятной погоды.

Тело Александра Колоскова извлекли из воды спасатели. Погибшего опознала его жена Елена, которая находилась в гостинице в момент гибели мужа. СМИ уточнили, что супружеская чета приехала на курорт 2 сентября и должна была улететь 13 сентября.

Ранее СМИ сообщили о гибели россиянки во время пожара на туристическом судне для дайверов у берегов Калифорнии.