Учеников выгнали из школы за отказ прийти в гендерно-нейтральной форме

Согласно одному из правил, девочкам запрещается приходить в школу в юбках, чтобы позволить детям-трансгендерам чувствовать себя комфортно.

Администрация средней школы из города Льюис, Великобритания, объявила своим ученикам, что те из них, кто не придёт на занятия в новом учебном году в гендерно-нейтральной школьной форме, не будут допущены до уроков. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что такой пункт в правила учебного заведения был введён ещё в 2017 году, однако тогда он касался исключительно вновь поступивших и целью его была адаптация детей-трансгендеров к жизни в социуме. Так, например, девочкам запрещалось приходить на занятия в юбках.

Однако новое решение руководства о "правильной" форме для всех вызвало волну протеста со стороны родителей и бывших выпускников, среди которых нашлись и довольно известные в Британии люди — например, журналист Пирс Морган, который призвал оставить "мальчиков мальчиками, а девочек девочками".

Местный депутат Мария Колфилд также поддержала учеников и заявила, что "политкорректность сошла с ума". Она пообещала разобраться, по какой причине не согласных с решением дирекции не пускали на занятия и почему для этих целей использовались силы полиции, которые, словно "вышибали из паба", выбирали, кто сможет пройти.