СМИ: Из СИЗО "Лефортово" выехали автобусы с украинскими военными

По неподтверждённым данным, они направляются в аэропорт Внуково-2 для доставки к месту обмена.

Из следственного изолятора "Лефортово" выехали два автобуса, в которых, предположительно, находятся украинские военные. Об этом сообщил московский журналист Василий Максимов, сотрудничающий с AFP.

По его данным, автобусы с заключёнными в России украинцами направляются в аэропорт Внуково-2. Их, предположительно, доставят к месту обмена.

В конце лета Россия и Украина начали вести переговоры по вопросу одновременного освобождения осуждённых и задержанных лиц. Накануне стало известно, что президент Незалежной Владимир Зеленский помиловал 12 граждан РФ, переговоры об обмене которых ведут Москва и Киев.