В Бурятии экипаж ДПС устроил аварию с четырьмя пострадавшими

После ДТП госпитализированы двое полицейских, 59-летний мужчина, находившийся в служебной машине, и водитель иномарки.

Экипаж ДПС на служебном автомобиле столкнулся с иномаркой на трассе Иволгинск — Калёново в Бурятии, пострадало четыре человека. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, авария произошла вчера около 17:00 по местному времени (12:00 мск).

— Водитель служебной автомашины, следуя по автодороге Иволгинск — Калёново, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Toyota Aristo под управлением 48-летнего гражданина, — уточнили в управлении.

В результате ДТП двое полицейских, находившийся в служебной "Ладе" 59-летний мужчина, а также водитель иномарки получили различные травмы. Они госпитализированы. В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники ГИБДД прошли медицинское освидетельствование, фактов алкогольного опьянения не выявлено. В момент аварии они находились при исполнении служебных обязанностей. Для установления причин ДТП проводится проверка.

А вот в Челябинске ранее серьёзное ДТП устроил именно пьяный полицейский.