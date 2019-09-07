Ушёл из жизни экс-глава Приамурья Анатолий Белоногов

Он запомнился принципиальным и отзывчивым человеком, преданным своему делу и интересам родного края, отметили в региональном правительстве.

Бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов, возглавлявший регион с 1997 по 2001 год, ушёл из жизни после продолжительной болезни. Ему было 80 лет. Печальная новость сообщается на сайте Правительства Амурской области.

Губернатор Приамурья Василий Орлов выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы региона. Он пожелал родственникам умершего мужества в этот скорбный час.

— Анатолий Николаевич запомнится нам принципиальным и отзывчивым человеком, преданным своему делу и интересам родного края, — отметил Орлов.

Анатолий Белоногов в 2001 году вышел на пенсию, но вскоре вернулся в политику как депутат областного совета. Однако из-за болезни он снова был вынужден отойти от дел.