В Москве со стройплощадки угнали экскаватор

Ущерб от кражи строительной техники составил не менее восьми с половиной миллионов рублей.

На юго-востоке столицы со стройплощадки неизвестный угнал экскаватор-погрузчик, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве.

— В полицию поступило сообщение о краже специальной техники (трактора) по адресу: Рязанский пр-т, д. 30, корп. 2, стр. 1. Полицейские установили, что по указанному адресу с территории строительной площадки неизвестный совершил кражу экскаватора-погрузчика JCB 4CX, — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая в основном крупном размере").

Ранее Лайф сообщал, как житель американского штата Колорадо угнал трактор, однако не с корыстной целью. Он устроил сюжет GTA на улицах города.