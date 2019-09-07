Спецборт отряда "Россия" приземлился в Киеве

Предположительно, обмен должен состояться около полудня — примерно в это время самолёты с заключёнными вылетят на родину.

Самолёт специального лётного отряда "Россия" Ту-204, который должен доставить домой российских заключённых, приземлился в киевском аэропорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Ту-204 приземлился в Борисполе. На нём в Россию будут отправлены граждане РФ в рамках обмена, — уточнил собеседник агентства и добавил, что посадка россиян на борт начнётся в ближайшее время.

По его словам, во Внуково ожидает вылета группа украинских заключённых, которые отправятся в Киев украинским спецбортом. Предположительно, обмен должен состояться около полудня. Украинский и российский самолёты должны будут вылететь в это время.