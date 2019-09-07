В екатеринбургской колонии заключённые устроили беспорядки и порезали себя

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Фото © vk.com/ik2_ekaterinburg

В администрации учреждения акцию назвали демонстративно-шантажным членовредительством осуждённых.

В исправительной колонии № 2, которая находится в центре Екатеринбурга, заключённые устроили беспорядки. Несколько человек самостоятельно порезали себя, сообщает Ura.ru.

В группе во "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург" знакомая одного из заключённых сообщила, что вены на себе взялись резать более двухсот человек.

Мы ничего ни от кого толком не можем узнать! Известно только то, что на бунт встало более 200 человек, заключённые резали себе вены и шеи. В основном активисты — это те, которые сотрудничают с отрядниками, — цитирует паблик женщину.

В ГУ ФСИН сообщили Ura.ru, что медпомощь заключённым была оказана врачами, госпитализация никому не понадобилась.

Это была демонстративная акция. Называть это бунтом или даже беспорядками излишне. Несколько человек прилюдно оцарапали себя. Информация о том, что пострадали сотни осуждённых, не соответствует действительности, — рассказали агентству.

Во ФСИН заявляют, что сейчас в колонии стабильная ситуация. Идёт проверка для выяснения истинных причин акции.

Ранее заключённые исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе устроили бунт, подожгли один из блоков и пожарную машину. Причиной этого они назвали некачественное питание. А Нацполиция объяснила бунт зэков приказом воров в законе.

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