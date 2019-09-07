В екатеринбургской колонии заключённые устроили беспорядки и порезали себя

В администрации учреждения акцию назвали демонстративно-шантажным членовредительством осуждённых.

В исправительной колонии № 2, которая находится в центре Екатеринбурга, заключённые устроили беспорядки. Несколько человек самостоятельно порезали себя, сообщает Ura.ru.

В группе во "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург" знакомая одного из заключённых сообщила, что вены на себе взялись резать более двухсот человек.

— Мы ничего ни от кого толком не можем узнать! Известно только то, что на бунт встало более 200 человек, заключённые резали себе вены и шеи. В основном активисты — это те, которые сотрудничают с отрядниками, — цитирует паблик женщину.

В ГУ ФСИН сообщили Ura.ru, что медпомощь заключённым была оказана врачами, госпитализация никому не понадобилась.

— Это была демонстративная акция. Называть это бунтом или даже беспорядками излишне. Несколько человек прилюдно оцарапали себя. Информация о том, что пострадали сотни осуждённых, не соответствует действительности, — рассказали агентству.

Во ФСИН заявляют, что сейчас в колонии стабильная ситуация. Идёт проверка для выяснения истинных причин акции.

Ранее заключённые исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе устроили бунт, подожгли один из блоков и пожарную машину. Причиной этого они назвали некачественное питание. А Нацполиция объяснила бунт зэков приказом воров в законе.