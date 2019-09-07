Лолита рассказала о причинах развода с пятым мужем

Артистка уверена, что они могли сохранить отношения, если бы обратились к психологу.

Лолита Милявская призналась, что сожалеет о разрыве с 44-летним Дмитрием Ивановым. Певица откровенно рассказала о причинах расставания с молодым супругом после девяти лет брака.

— Мы с Димой совершили большую ошибку, потому что не работали над нашими отношениями. В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит. Тогда мы бы смогли сохранить отношения, — призналась певица в разговоре с "Собеседником".

Оказалось, что, несмотря на объявление о расставании, официально звёздная чета пока не развелась. Лолита объяснила этот факт загруженными графиками — она всё время на гастролях, он занят делами. Певица пока не знает, когда она официально расторгнет брак с пятым мужем.

Дмитрий познакомился с Лолитой на территории "Мосфильма" в 2009 году. Мужчина работал неподалёку в фитнес-клубе тренером. Певица снимала очередной клип, когда её друг привёл на площадку молодого спортсмена. Уже через год влюблённые сыграли свадьбу. В начале июля 2019 года Лолита объявила о расставании с мужем.