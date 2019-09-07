Оттаву заполонили пьяные еноты

Причина этого проста. По словам биолога, животные наедаются забродившими фруктами.

Raccoons are getting "drunk" on fermented fruit and stumbling around Stittsville: https://t.co/YFQSARfnq3 via @RobynMillerCBC pic.twitter.com/09LOokQwuL — CBC Ottawa (@CBCOttawa) September 6, 2019

Жители канадской столицы всё чаще наблюдают пьяных енотов на улице. Пьяные животные разваливаются на задних дворах домов и не реагируют на действия людей. Об этой "напасти" сообщает CBC News.

— Он действительно не мог двигаться. Он потягивал ноги, шатался, с трудом вставал, — рассказала о еноте на своём участке жительница района Оттавы Ститсвилля Эмили Роджерс.

Женщине гость пришёлся не по нраву, и она вызвала рабочих городских служб, чтобы они забрали енота. Прибывший сотрудник рассказал ей, что это второй енот в этом районе.

— Нет, еноты не посещали местный бар — они, скорее всего, переусердствовали на ферментированных фруктах, — объяснил Майкл Рунц, профессор биологии в университете Карлтона.

Профессор заметил, что чаще на "пьянстве" попадаются птицы, которые лакомятся забродившими ягодами.

— Не пытайтесь предложить им кофе и протрезвить их, просто позвольте им отдохнуть, — посмеялся Рунц.

Жители американского штата Западная Вирджиния ранее жаловались на атаки енотов-алкоголиков.

В России же часты случаи опьянения птиц. Так, в Новосибирске пьяные от ягод свиристели падают с деревьев. Этой зимой такие случаи были и в Москве.