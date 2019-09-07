Сотрудника мэрии Сургута задавил дорожный каток

По предварительным данным, водитель спецтехники не заметил стоявшего спиной мужчину.

Сотрудника Департамента дорожного хозяйства мэрии Сургута насмерть переехал каток. Несчастный случай произошёл 6 сентября, когда 27-летний чиновник посетил курируемый объект на улице Гагарина.

— Вечером он по личной инициативе заехал на объект, где идут дорожные работы. Из-за череды внешних обстоятельств произошёл несчастный случай, — рассказал Ura.ru источник в администрации города.

По предварительным данным, водитель спецтехники не заметил стоявшего спиной мужчину и наехал на него. Он скончался до приезда врачей. По факту трагедии проводится следственная проверка.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с дорожным катком в Кемеровской области.