Кокорин и Мамаев рассказали о самых тяжёлых моментах за решёткой

Спортсмены поблагодарили за поддержку бывших сокамерников и сотрудников колонии.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, что им далось тяжелее всего за время пребывания под стражей. Полузащитника "Краснодара" больше всего тревожила разлука с близкими, а на нападающего "Зенита" давила система — следственные разбирательства, перевозки.

— Когда тебя забирают из привычного ритма жизни, у тебя дома жена и дети остаются просто вот… и ты не понимаешь ничего, как что будет, постоянно в напряжении находишься, конечно, психологически огромное давление, — рассказал Мамаев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Спортсмены также поблагодарили всех за поддержку, в том числе бывших сокамерников и сотрудников колонии. Кокорин и Мамаев пожелали заключённым скорейшего освобождения и идти правильным путём, к семьям, домой.

— Всем на централе ребятам, вставите вы это или нет, с кем мы там в камерах сидели. Я думаю, все всё знают в огромной Бутырке. Всем привет большой и тоже слова благодарности за поддержку, — отметил Мамаев.

Напомним, вчера, 6 сентября, стало известно об условно-досрочном освобождении экс-игроков сборной России. Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе через десять дней, 17 сентября, когда решение суда вступит в законную силу.