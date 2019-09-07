Прямая трансляция: Регата сёрферов в Москве

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Масштабная регата любителей sup-сёрфинга проходит в Москве на Озерковской набережной. В заплыве принимают участие десятки человек. Протяжённость маршрута — 12 километров.

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