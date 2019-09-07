Нурмагомедов перед боем с Пуарье набрал 8 килограммов

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Фото © Instagram/khabib_nurmagomedov

На официальном взвешивании российский спортсмен уложился в необходимую норму — 70,3 кг.

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов набрал восемь килограмм веса перед боем с американцем Дастином Пуарье.

Хабиб не будет тяжёлым. Он набрал 8 килограммов, — передаёт ТАСС слова отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, на официальной церемонии взвешивания оба спортсмена уложились в необходимую норму — 70,3 кг. По правилам, бойцам после процедуры взвешивания разрешается набирать вес.

Напомним, что бой состоится сегодня в Абу-Даби. Начнётся поединок около 23:00 мск.

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