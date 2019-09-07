Прямая трансляция от аэропорта Киева: Обмен заключёнными с Украиной

139

Обмен заключёнными между Россией и Украиной уже начался. Спецборт РФ приземлился в Киеве. Лайф ведёт прямую трансляцию от аэропорта Борисполь.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×