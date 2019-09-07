Путин поздравил москвичей с Днём города

Все мы любим и по праву гордимся российской столицей, отметил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей, гостей и мэра столицы с Днём города. Глава государства принимает участие в торжественных мероприятиях на ВДНХ в честь 872-летия мегаполиса.

— Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семёнович, сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днём города, — заявил президент.

Путин высоко оценил развитие Москвы. По его мнению, много было сделано для создания комфортной, деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств.

— Все улицы, парки, проспекты, все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль — нашу Москву, которую мы все любим и которой по праву гордимся, — заключил глава государства.

День города Москвы ежегодно отмечается в первую или вторую субботу сентября. В этом году празднование 872-летия столицы будет проходить 7 и 8 числа. На мероприятия по случаю Дня города на ВДНХ прибыл первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.