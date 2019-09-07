Киселёв — об освобождении Вышинского: Один из самых счастливых дней моей жизни

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Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв приехал в аэропорт Внуково, чтобы встретить главу РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Освобождённый Киевом журналист летит в Москву вместе с остальными участниками обмена.

— Это один из самых счастливых дней моей жизни, — сказал Киселёв Лайфу на просьбу прокомментировать освобождение коллеги.

Ранее сегодня из аэропорта Внуково и киевского аэропорта Борисполь вылетели самолёты, на борту которых находятся участники обмена заключёнными между Россией и Украиной.

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