Киселёв — об освобождении Вышинского: Один из самых счастливых дней моей жизни

Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв приехал в аэропорт Внуково, чтобы встретить главу РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Освобождённый Киевом журналист летит в Москву вместе с остальными участниками обмена.
— Это один из самых счастливых дней моей жизни, — сказал Киселёв Лайфу на просьбу прокомментировать освобождение коллеги.
Ранее сегодня из аэропорта Внуково и киевского аэропорта Борисполь вылетели самолёты, на борту которых находятся участники обмена заключёнными между Россией и Украиной.
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