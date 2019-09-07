Учёные выяснили, что женщины больше страдают от использования смартфонов

Прекрасной половине человечества специалисты советуют не держать гаджеты низко во время переписки и просмотра контента.

Учёные заявили, что использование смартфонов больше вредит здоровью женщин, чем мужчин. Исследования показали, что причина этого — более короткая шея у представительниц прекрасного пола, пишет The Daily Mail.

Электронные устройства заставляют женщин почти касаться подбородком груди. Мужчины, которые, как правило, имеют более длинные шеи из-за своего роста, сгибают их в верхней части. Выводы учёные сделали, изучив рентгеновские снимки множества людей, использующих электронные гаджеты.

— Наш главный совет людям состоит в том, чтобы не проводить часы, глядя вниз на планшет или мобильный телефон, — заявил автор исследования доктор Клэр Терхьюн с факультета антропологии Университета американского штата Арканзас.

С американскими врачами согласны в Британской ассоциации хиропрактики. Там приводят статистику, что минимум каждый пятый человек испытывает боли в спине из-за использования смартфона.

Недавно влияние гаджетов на здоровье изучили и учёные из Малайзии. Там уверены, что ежедневное "залипание" в телефоне грозит онемением мышц, скованностью, болью в области большого пальца, запястья, шеи и спины. Для того чтобы избежать этого, они выпустили несколько советов.