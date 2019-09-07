Омбудсмен: Зеленский для обмена с Россией помиловал 16 человек

Правозащитница подтвердила информацию о том, что Украина отправила в РФ 35 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский для обмена заключёнными с Россией подписал указ о помиловании 16 человек, в том числе трёх женщин. об этом сообщила омбудсмен Нина Карпачева.

По её словам, Украина отправила в Россию 35 человек в рамках обмена. В том числе это журналист, глава портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Напомним, что отправка участников обмена с каждой стороны проходит сегодня синхронно. Россия и Украина направили свои самолёты в Киев и Москву. Забрав людей, они вылетели синхронно примерно в 12 часов дня.