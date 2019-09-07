Российские дипломаты показали фото освобождённых в Киеве россиян

Посольство РФ на Украине опубликовало фото освобождённых в Киеве россиян. Снимок был сделан перед их вылетом на родину из аэропорта Борисполь.

— Наших освободили! Летят домой. Ждали, верили, добивались. Свершилось, — говорится в твиттере дипмиссии.

Ранее сегодня из аэропорта Внуково и киевского аэропорта Борисполь вылетели самолёты, на борту которых находятся участники обмена заключёнными между Россией и Украиной. Генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв приехал во Внуково встречать главу "РИА Новости — Украина" Кирилла Вышинского.