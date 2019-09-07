35 на 35. Москалькова признала состоявшимся обмен между Россией и Украиной

По её словам, подготовка проходила в сложных условиях. Так, у многих участников не было документов.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова признала состоявшимся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

— Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты, — рассказала омбудсмен.

Она отметила, что процесс подготовки шёл непросто. У многих участников обмена просто не было документов.

— Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве. Такой же статус есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлятся в Киеве,— добавила омбудсмен.

Уполномоченный сама лично летала на Украину, где встречалась с украинским омбудсменом и навещала на то время заключённого редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Сегодня проходит обмен заключёнными между Россией и Украиной. Из Москвы и Киева синхронно вылетели самолёты с гражданами двух стран.