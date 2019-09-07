Спецборт с участниками обмена приземлился во Внуково

Одновременно с этим в киевском Борисполе совершил посадку самолёт с украинскими гражданами.

Самолёт специального лётного отряда "Россия" Ту-204 с участниками обмена заключёнными между Москвой и Киевом приземлился в аэропорту Внуково.

Одновременно с этим в киевском Борисполе приземлился самолёт с украинскими гражданами. Их в аэропорту встречали президент Украины Владимир Зеленский, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов.

В конце лета Россия и Украина начали вести переговоры по вопросу одновременного освобождения осуждённых и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен станет "крупным и масштабным" и хорошим шагом вперёд — к нормализации отношений между Москвой и Киевом.