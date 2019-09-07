Зеленский едва не прослезился при встрече с участниками обмена с Россией

Одних из прилетевших он обнимал, другим просто пожимал руку. На лице при этом был виден избыток эмоций.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в аэропорту Борисполь лично встречал участников обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Лидер Незалежной едва не прослезился. Он обнимал некоторых вернувшихся на родину соотечественников. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

Главу государства сопровождали генпрокурор Руслан Рябошапка, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов. Также украинцев в аэропорту ждали члены их семей.

Ранее сегодня из Москвы и Киева синхронно вылетели самолёты с гражданами двух стран. Они уже приземлились в аэропортах РФ и Украины. Как уточнила Татьяна Москалькова, обмен произошёл по формуле "35 на 35".