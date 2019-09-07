Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными

Обмен состоялся по формуле 35 на 35 человек. В Москву вернулся в том числе журналист Кирилл Вышинский.

Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом. Вместе с другими освобождёнными украинцами они были доставлены спецбортом в аэропорт Борисполь.

У трапа вернувшихся домой встретили лидер Незалежной Владимир Зеленский, члены правительства, журналисты, члены их семей. Администрация украинского президента опубликовала полный список участников обмена:

Роман Сущенко Олег Сенцов Александр Кольченко Владимир Балух Станислав Клих Николай Карпюк Алексей Сизонович Павел Гриб Эдем Бекиров Евгений Панов Артур Панов Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск" Юрий Безъязычный, моторист-электрик Андрей Артеменко, старший комендор Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик Богдан Головаш, выпускник ИВМС Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск" Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь" Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Владислав Костышин, выпускник ИВМС Андрей Опрыскать, моторист-электрик МБАК "Вышгород" Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь" Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу" Михаил Власюк, моторист-электрик Виктор Беспальченко, комендор Владимир Терещенко, комендор Евгений Семидоцкий, марсовый Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.

Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осуждённых и задержанных лиц. Сегодня обмен состоялся по формуле "35 на 35".