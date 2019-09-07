Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными

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Роман Сущенко, Олег Сенцов. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко, Почуев Михаил

Обмен состоялся по формуле 35 на 35 человек. В Москву вернулся в том числе журналист Кирилл Вышинский.

Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом. Вместе с другими освобождёнными украинцами они были доставлены спецбортом в аэропорт Борисполь.

У трапа вернувшихся домой встретили лидер Незалежной Владимир Зеленский, члены правительства, журналисты, члены их семей. Администрация украинского президента опубликовала полный список участников обмена:

  1. Роман Сущенко
  2. Олег Сенцов
  3. Александр Кольченко
  4. Владимир Балух
  5. Станислав Клих
  6. Николай Карпюк
  7. Алексей Сизонович
  8. Павел Гриб
  9. Эдем Бекиров
  10. Евгений Панов
  11. Артур Панов
  12. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск"
  13. Юрий Безъязычный, моторист-электрик
  14. Андрей Артеменко, старший комендор
  15. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик
  16. Богдан Головаш, выпускник ИВМС
  17. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
  18. Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск"
  19. Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь"
  20. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик
  21. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик
  22. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
  23. Владислав Костышин, выпускник ИВМС
  24. Андрей Опрыскать, моторист-электрик МБАК "Вышгород"
  25. Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь"
  26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу"
  27. Михаил Власюк, моторист-электрик
  28. Виктор Беспальченко, комендор
  29. Владимир Терещенко, комендор
  30. Евгений Семидоцкий, марсовый
  31. Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения
  32. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона
  33. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения
  34. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения
  35. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.

Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осуждённых и задержанных лиц. Сегодня обмен состоялся по формуле "35 на 35".

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