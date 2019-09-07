Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными

Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом. Вместе с другими освобождёнными украинцами они были доставлены спецбортом в аэропорт Борисполь.
У трапа вернувшихся домой встретили лидер Незалежной Владимир Зеленский, члены правительства, журналисты, члены их семей. Администрация украинского президента опубликовала полный список участников обмена:
- Роман Сущенко
- Олег Сенцов
- Александр Кольченко
- Владимир Балух
- Станислав Клих
- Николай Карпюк
- Алексей Сизонович
- Павел Гриб
- Эдем Бекиров
- Евгений Панов
- Артур Панов
- Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск"
- Юрий Безъязычный, моторист-электрик
- Андрей Артеменко, старший комендор
- Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик
- Богдан Головаш, выпускник ИВМС
- Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
- Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск"
- Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь"
- Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик
- Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик
- Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
- Владислав Костышин, выпускник ИВМС
- Андрей Опрыскать, моторист-электрик МБАК "Вышгород"
- Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь"
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу"
- Михаил Власюк, моторист-электрик
- Виктор Беспальченко, комендор
- Владимир Терещенко, комендор
- Евгений Семидоцкий, марсовый
- Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения
- Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона
- Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения
- Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения
- Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.
Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осуждённых и задержанных лиц. Сегодня обмен состоялся по формуле "35 на 35".
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