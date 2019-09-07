Вышинский процитировал Скарлетт О'Хару, сойдя с трапа самолёта во Внуково

Он находился на Украине под стражей больше года. Его обвиняли в государственной измене.

Главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский прилетел во Внуково вместе с ещё 34 участниками обмена заключёнными между Москвой и Киевом. Видео опубликовал российский военный журналист Евгений Поддубный.

— Я сейчас не думаю о здоровье, а я думаю о тех эмоциях, которые переношу. О здоровье я подумаю чуть попозже. Как говорила Скарлетт О'Хара — завтра. А сейчас я наполнен адреналином. Во мне всё бурлит, — сказал Вышинский журналистам, сойдя с трапа самолёта.

Ранее сегодня Лайф опубликовал полный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках обмена. В их числе — осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали на Украине в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. В конце августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.